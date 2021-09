Tennis, Carlo Pavanati vince il Rodeo di Fossalta

Carlo Pavanati vince il Rodeo a Fossalta di Portogruaro "Memorial Pierino", diretto da Simone Zimolo a cui hanno partecipato una trentina di contendenti. Il vincitore in finale ha superato Gabriele Magrini del Codroipo. Terzi posti per il giocatore di casa Giacomo Sidran e per Massimo Trevisan dell’Azzano Decimo. Per Pavanati è stato una lunga maratona durata ben 5 incontri.

Circolo Tennis Club Arca 974, II Toreno 4° categoria "Don't Stop Me Now" dal 10/09/2021 al 24/09/2021 in Via Bennati, Spinea Singolare Femminile Maschile Doppio Misto.

Dall’11 al 26/9 al Davis di Mestre torneo veterani maschile e femminile dai 35 ai 55enni. Sono 66 i giocatori in lizza diretti da Matteo Rossetto.

Al Tc Foxalta a Fossalta di Piave dal 24 al 26/9 Rodeo maschile trofeo Cantine De Stefani per giocatori fino ai 3.4. Coordina la manifestazione Roberto Tognetti ed iscrizioni entro le ore 12 del 22/9 all’indirizzo: sporting.foxalta@gmail.com.

Al Republic di Jesolo torneo di 3^ categoria maschile e femminile in programma dal 25/9 al 03/10 diretto da Maria Laura Perini. Iscriozioni entro le ore 12 del 23/9 via mail a: info@jesolorepublic.com.

A Chioggia Open maschile con 1.000 euro di montepremi dal 2 al 17 Ottobre diretto da Filippo Spinello. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/9 all’indirizzo: tcchioggia@virgilio.it.