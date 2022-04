Racchette veneziane vincenti in trasferta, imbattuto Nicola Lyam Basilone

Al Next Gen di Verona svoltosi presso l’At Pineta continua la striscia vincente del bibionese Nicola Lyam Basilone che anche in questa kermesse dove c’erano 42 contendenti è rimasto imbattuto. Cinque gli incontri vinti tutti rapidamente. L’unico ad “impensierirlo” è stato il romagnolo Ludovico Zammarchi che ai quarti è riuscito a carpirgli 5 giochi, arrendendosi comunque in due set. L’ultimo incontro disputato nella finale, il campione veneziano l’ha giocata contro il giovane di Riccione Alessandro Bacchini.

Nel trevigiano ad Altivole valanga Green Garden con i primi tre posti occupati dalle giocatrici del Mestre. Nel 3^ categoria enplein delle mestrine Fedrica Stocco, Laura Monetti e Margherita Moretti che hanno dominato il draw. Al Republic di Jesolo Lunedì 25 dalle ore 10 alle 17 torneo di tennis vintage, con racchette di legno, ad estrazione doppio giallo misto. Alle 09.30 check in, alle 10 inizieranno gli incontri nei vari campi a disposizione. Per i tornei giovanili a Bibione si terrà la prima tappa veneta e l’unica friulana del 17° Kinder Tennis Trophy. Il master finale sarà a Roma dal 23 al 31 Luglio. Dal 30 Aprile al 08 Maggio ci saranno i tennisti MINI dai 9 ai 12 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 28/4. Dal 07 al 15 Maggio toccherà agli JUNIOR dai 13 ai 16 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 05/05, sul portale MyFit della Federtennis, così come per tutte le competizioni di questo 2022. Al Tc Dolo dal 14/5 al 28/5 Open maschile trofeo Studio Menin. Iscrizioni entro le ore 12 del 12 maggio fino ai 3^ categoria.