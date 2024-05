Seicento studenti, 24 classi: gran finale per il progetto d'inclusione degli artigiani mestrini

Gran finale per la quarta edizione di “Volare Oltre lo Sport”, l'iniziativa ideata e realizzata dalla Cgia di Mestre in collaborazione con gli Itinerari educativi del Comune di Venezia. L’appuntamento è stato a Punta San Giuliano, dove hanno partecipato oltre 300 studenti delle scuole medie superiori della città, lo scorso weekend.

Seicento ragazzi, 24 classi degli istituti di Mestre. L'evento è stato un momento di incontro, convivialità e di sport, al termine di un lungo percorso, a cui ha preso parte, l’Amministrazione comunale di Venezia, gli studenti e gli insegnanti degli istituti coinvolti. «Il connubio tra sport, scuola e inclusione – ha sottolineato Roberto Bottan presidente della Cgia – si dimostra ancora una volta vincente, grazie a uno splendido lavoro di squadra realizzato dagli organizzatori che ha coinvolto associazioni sportive e campioni paraolimpici, come lo scalatore Moreno Pesce. È un messaggio forte quello che viene dato, di inclusione, anche nell’attività fisica, oltre gli stereotipi e, appunto, oltre le barriere. Insomma, lo sport è per tutti e con le dovute accortezze, anche per i ragazzi con disabilità».

L’edizione 2024 è cominciata nello scorso mese di gennaio. Dopo alcuni incontri iniziali in classe con atleti disabili, il progetto ha previsto ben tre uscite molto affascinanti: in marzo una “ciaspolata” al rifugio Fiume, nella splendida cornice delle Dolomiti (a cui hanno potuto partecipare due classi); poi due pagaiate sul Sile (con sei classi); e infine quella dello scorso weekend, con circa 300 ragazzi, che hanno potuto materialmente “provare” discipline legate all’acqua come la canoa, il kayak, la barca a vela, la voga alla veneta e, da quest’anno, anche il tennis».