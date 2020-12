Il Volley Team Club prende casa al Palasport Barbazza in occasione della sfida con Fano

Quella di domenica 13 dicembre sarà una data da ricordare per la società del Volley Team Club San Donà, ma anche per tutte le compagini sportive del territorio.

Nuova struttura

In occasione dell’incontro con il Vigilar Fano, seconda forza del girone bianco nel campionato di A3 Credem Banca, i biancolbu scenderanno in campo per la prima volta nel palazzetto sandonatese, fresco di ristrutturazione. Per aprire le porte anche ai tifosi bisognerà attendere il termine delle restrizioni sanitarie per il contenimento della pandemia da Coronavirus, ma in tanto la data per il primo incontro ufficiale è fissata. Dirigenti e giocatori sono tutti entusiasti della struttura: «i lavori che sono stati fatti ci permettono di avere una struttura di ottimo livello – commenta coach Rossano Bertocco –, risolvendo le problematiche logistiche che avevamo. Tutti i ragazzi si sono trovati molto bene perché, cosa fondamentale per noi, riusciamo ad avere anche una sala pesi dedicata, il che ci permette di organizzarci effettivamente come una squadra di alto livello».

Novità

Sul fronte delle novità, poi, notizia importante per il club è il rinforzo del settore d’attacco, con l’ingresso di Gennaro Esposito nel roster sandonatese. Nato a Napoli nel 1990, e con i suoi 200 centimetri da sfruttare bene sotto rete, Esposito ha militato in serie B nelle ultime due stagioni (2017/18 pallavolo Motta serie B, 2018/19 volley team San Donà serie B, 2019/2020 Silvolley serie B). «Gli allenamenti per Gennaro sono iniziati mercoledì – ha aggiunto Bertocco –, purtroppo è fermo da ottobre, perché i Dpcm avevano interrotto i campionati al di fuori delle Serie A, ma è già a lavoro per recuperare il terreno. È un giocatore di ottima esperienza, dalla grande motivazione e voglia di fare bene». Esposito sarà già in panchina a disposizione di coach Bertocco domenica contro Fano, grazie anche all’accordo raggiunto con la sua società: «ringraziamo l’Energym Bremas Volley per aver collaborato fattivamente con la nostra società – conclude il direttore generale del Volley Team, Dario Sanna –, per fare in modo che Gennaro Esposito, bandiera della compagine trevigiana, possa vestire la maglia del Volley Team Club per questa stagione, contribuendo con la sua esperienza ai risultati della prima squadra.

Diretta

Poche ore, quindi, all’atteso ritorno nel taraflex sandonatese. I tifosi potranno seguire l’incontro, in programma alle ore 18.00, grazie alla diretta streaming della Lega all’indirizzo legavolley.tv.