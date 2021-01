Il nuovo anno per il Volley Team Club inizia con il recupero dell’incontro con la Med Store Macerata

Le conseguenze del covid si fanno sentire anche nel nuovo anno. Il 2021, infatti, per il Volley Team Club inizia con il recupero della 6^ di campionato, originariamente in calendario per il 22 novembre 2020.

Gli avversari

I sandonatesi si troveranno quindi domani sera al PalaBarbazza per affrontare i marchigiani della Med Store Macerata. «Quella di domani è una partita da non sottovalutare – esordisce coach Rossano Bertocco –, Macerata ha un roster composto da atleti di alto livello, come l’olandese Snippe, il palleggiatore Monopoli, e la coppia di centrali molto esperta». In campo poi dovrebbe esserci anche l’ex del Volley Team Club San Donà: Pietro Margutti. «Anche Macerata, come noi, ha sofferto l’impossibilità di potersi allenare con costanza, ma di fatto è una squadra di spessore, con un roster importante e un allenatore molto in gamba». I sandonatesi, intanto, hanno continuato gli allenamenti con intensità anche dopo l’ultimo incontro di mercoledì scorso con Prata, fermandosi solamente per una pausa l’ultimo dell’anno e il primo gennaio.

La preparazione

«Ci stiamo allenando con costanza per arrivare pronti alla partita di domani – continua Bertocco –. Gli esperimenti che stiamo facendo stanno dando i loro frutti, come il cambio under del palleggiatore. La gestione dei cambi con tutte le bande e adesso anche con i centrali, poi, ci aiuta a gestire la questione fisica, che non abbiamo ancora raggiunto a livello ottimale». Per il futuro, dunque, la squadra sta puntando a crescere ancora in ricezione e battuta, ma i presupposti un per un girone di ritorno dalle buone aspettative – che inizierà domenica con il derby a Motta di Livenza – ci sono tutti. Per il momento sulla strada dei sandonatesi ci sono i marchigiani, e come sempre l’incontro di domani sarà trasmesso via web sul sito della Lega all’indirizzo legavolley.tv. L’appuntamento è per le 19.30.