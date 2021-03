Volley Team all'esame Vivibanca Torino: si avvicina il rush finale

In casa Volley Team Club si prepara il rush finale per questo secondo campionato maschile di serie A3 di Volley. Sono 4 gli incontri che mancano ancora da disputare prima del termine. 3 saranno le partite sui campi esterni, a partire da quello di domenica 7 marzo contro ViViBanca Torino.

Allenamenti

Lato positivo: il recupero del centrale Lorenzon e del capitano Danilo De Santis. Entrambi, infatti, dovrebbero essere in campo al “Le Cupole”.«In settimana Danilo si è allenato bene, i fisioterapisti hanno fatto un ottimo lavoro. Sono molto contento in generale dell’allenamento di ieri con il gruppo. Per noi saranno comunque 4 gare impegnative. Fuoricasa facciamo sempre fatica ad entrare in partita, ma dobbiamo anche ammettere che stiamo lavorando bene, quindi siamo ottimisti sui prossimi incontri. I giocatori di certo non si risparmiano mai, né in allenamento né in partita».

Turnover