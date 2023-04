Volley A3, Tofoli non è più l'allenatore del Volley Team San Donà

La sensazione era quella giusta, ma era necessaria l'ufficialità. Le strade del Volley Team San Donà e del tecnico Tofoli si separano di comune accordo. Augurando il meglio al mister per il proseguo della sua carriera professionistica, la società, come si legge nel comunicato, tiene a ringraziarlo per l’impegno e la serietà dei due anni vissuti assieme. La prima partecipazione ai playoff e alla Coppa Italia di A3 nella stagione 2021/22 e la salvezza, tanto difficile quanto meritata, dell’ultimo anno rimarranno impresse nella storia del Volley Team Club.

Coach Tofoli sarà comunque a disposizione del Volley Team Club fino alla scadenza del contratto partecipando alle iniziative societarie e seguendo i ragazzi dell’Under15 alle Finali Nazionali di Prato.