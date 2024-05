Andrea Zorzi è leggenda: il campione di Noale nella Hall of Fame del volley mondiale

Andra Zorzi tra i grandi della pallavolo mondiale. L'International Volleyball Hall of Fame (IVHF) ha infatti annunciato, attraverso un contenuto video, i nomi di coloro entrati a far parte della Hall Of Fame della pallavolo mondiale. Tra i vari nomi spiccano per la categoria “indoor maschile” quello di Andrea Zorzi, opposto azzurro originario di Noale e uno delle colonne portanti della “generazione dei fenomeni”, da marzo diventato anche Ambassador della Federazione Italiana Pallavolo.

L'altro italiano indotto tra le leggende del volley mondiale è per la categoria "leader" Giuseppe Panini, fondatore dell'indimenticabile Panini Modena, e "papà" delle figurine che hanno e continuano ad appassionare milioni di persone. Oltre alle storiche figure italiane, presenti International Volleyball Hall of Fame anche la quattro volte olimpionica Ana Paula Henkel (Brasile, giocatrice di beach), Tim Hovland (Stati Uniti, giocatore di beach), che ha vinto sessanta titoli nel corso della sua carriera, la tre volte medaglia d'oro olimpica Regla Bell (Cuba, giocatrice indoor), l'unico allenatore ad aver vinto una medaglia d'oro olimpica sia con la squadra maschile che con quella femminile Jose "Zé Roberto" Guimarães (Brasile, allenatore), Hadi Rezaei (Iran, ParaVolley), l'allenatore più decorato nella storia del sitting volley, l'ufficiale di gara internazionale per ventiquattro anni Juan Angel Pereyra (Argentina, ufficiale di gara/arbitro) e Sue Lemaire (Stati Uniti, ufficiale di gara/arbitro) la prima donna ufficiale di gara internazionale degli Stati Uniti.

La cerimonia di introduzione nella Hall of Fame della pallavolo internazionale 2024 è in programma sabato 19 ottobre 2024 a Holyoke, in Massachusetts (Stati Uniti).