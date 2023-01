B1: grande acuto dell'Imoco San Donà, il 3-0 ai danni di Piadena chiude il girone d'andata

Sette punti l’Imoco San Donà, sei la Tecnimetal Piadena. Già dalla vigilia, la sfida tra le due squadre del girone C della Serie B1 di volley femminile appariva come una sfida salvezza da vincere a tutti i costi, oltre che per chiudere in modo incoraggiante il girone d’andata. Alla fine l’hanno spuntata le Panterine di casa che hanno realizzato soltanto 6 punti in più rispetto alle avversarie nel complesso, ma che si sono imposte con un bel 3-0.

I tre set sono stati ugualmente equilibrati, sempre con il minimo scarto a testimonianza del peso della posta in gioco. I primi due parziali se li è presi San Donà grazie a una maggiore concentrazione sotto rete nei momenti decisivi. Un doppio 25-23 maturato in questa maniera avrebbe potuto demoralizzare qualsiasi avversario, anche se le ospiti hanno avuto se non altro il merito di crederci sempre. Il 27-25 con cui l’Imoco ha chiuso i giochi in maniera definitiva ha lasciato spesso i tifosi di casa col fiato sospeso, ma la maggiore attenzione ha fatto nuovamente la differenza.

Con questo successo le Panterine sono salite a quota 10 punti in classifica, a una sola lunghezza dalla zona salvezza che è occupata in questo momento dalla Blu Team Pavia di Udine. Il campionato va ora in “letargo” con una pausa di tre settimane prima della ripresa il prossimo mese per il girone di ritorno. San Donà tornerà in campo l’11 febbraio in occasione del match casalingo contro l’Ipag Noventa. Il tabellino del match:

IMOCO SAN DONÀ-TECNIMETAL PIADENA 3-0 (25-23, 25-23, 27-25)

IMOCO: Priore, Marchesini, Soffiato, Visentin, Lanza, Orlandi, Viola, Moiran, Bardaro (L), Zorzetto, Coba, Pagot, Talerico, Adwige, Marchetto. All. Gregoris

PIADENA: Andreani, Caimi, Pedretti, Guerreschi, Ravera, Ianeselli, Corradetti, Pecorari, Campi, Feroldi, Piantoni, Montagnani. All. Marini