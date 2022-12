B1: l'Alta Fratte fa valere il suo primato, l'Imoco San Donà chiude il 2022 con un ko casalingo

Non basta un ottimo secondo set all’Imoco San Donà per frenare la corsa della capolista Eurogroup Alta Fratte. Le padovane hanno espugnato il Palasport Fontebasso di Noventa di Piave con un rotondo 3-0, rispettando i pronostici della vigilia. Il girone C della B1 di volley femminile, infatti, è guidato proprio da questa formazione e le Panterine hanno fatto quello che potevano per rendere perlomeno difficile la vita alle avversarie. Era anche l’ultimo gara dell’anno, con l’Imoco che tornerà in campo nel 2023, dopo la sosta natalizia.

Il prossimo 7 gennaio le ragazze di coach Gregoris faranno visita alla Fantini Folcieri Ostiano, cercando di conquistare punti pesanti per uscire dalla zona retrocessione. Tornando a parlare della partita, il primo parziale inizia in equilibrio con Zorzetto e compagne che tengono testa alla prima in classifica, poi alcuni errori in ricezione ed in attacco spostano gli equilibri a favore della squadra padovana.

Nel secondo set partenza in salita per San Donà ma gli innesti di Viola e Soffiato avviano una graduale rimonta e un buon vantaggio finale. Ma sono due errori nel finale che rovinano le buone cose fatte e riportano l’asticella verso Eurogroup Alta Fratte. Il terzo parziale inizia molto influenzato dal finale di quello precedente, con le panterine molto fallose in ricezione con conseguente gioco scontato. Sono le padovane a dominare e a far valere la legge del più forte. Il tabellino del match:

IMOCO SAN DONÀ-EUROGROUP ALTA FRATTE 0-3 (17-25, 24-26, 17-25)

IMOCO: Zorzetto, Adigwe, Talerico, Viola, Moiran, Marchetto, Bardaro, Visentin, Soffiato, Lanza, Pagot, Marchesini. All. Gregoris

ALTA FRATTE: Volpin, Giason, Cicolini, Pavei, Pasa, Nordio, Gasparini, Marinello, Fanelli, Wabersich, Bortolot, Masiero, Rizzo, Canella. All. Rondinelli