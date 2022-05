B1: il campionato dell’Imoco San Donà termina con una sconfitta, 3-0 per Giorgione

Girone C

Squadra in casa Duetti Giorgione

Passerella di fine stagione per il Duetti Giorgione che chiude fra gli applausi del proprio pubblico la stagione 2021/22 con una netta vittoria ai danni dell’Imoco San Donà. Un match a senso unico con le panterine ospiti capaci di impensierire le tenuta della squadra di casa nel solo primo parziale. Decisivi, in particolare, gli ace delle trevigiane che hanno fatto la differenza in più di un frangente.

Onesto il commento del coach di casa, Carotta: “San Donà non era al completo, la partita non ha presentato particolari difficoltà. Siamo già al lavoro per allestire la nuova squadra di B1. Stiamo facendo le ultime valutazioni ma abbiamo le idee ben chiare sul tipo di stagione che vorremmo fare”.

Il bilancio di questa stagione dell’Imoco è più che positivo, il classico bicchiere mezzo pieno. San Donà si è salvata senza problemi, mantenendo sempre un buon margine sulla zona retrocessione e ritagliandosi ottime soddisfazioni contro formazioni molto più quotate nel girone C della B1 di volley femminile. Il tabellino del match:

DUETTI GIORGIONE-IMOCO SAN DONÀ 3-0 (25-22, 25-13, 25-11)

GIORGIONE: Poser, Ravazzolo, Gogna, De Bortoli, Fornasier, Valente, Bateman, Green, Morra (L), Fantini, Moretto, Ganzer, Facchinato. All. Carotta

IMOCO: Bagnoli, Zorzetto, Giacomello, Trampus, Pagliuca, Alessi, Viola, Soffiato, Rizzi Guzin, Munarini, Stellati, Marchetto, Bardaro (L1), Bianco (L2). All. Gregoris