Volley femminile B1: esordio amaro per le panterine dell'Imoco San Donà

Il secondo turno di campionato del girone C della B1 femminile di volley è cominciato in deciso anticipo. IPAG Noventa e Imoco San Donà si sono confrontate ieri sera, infatti, nel corso di un match che ha segnato il buon momento di forma per la formazione vicentina. Per le veneziane, invece, è stato l’esordio assoluto in campionato, visto che la settimana scorsa (prima di campionato) le giovani panterine hanno osservato il loro turno di riposo. Noventa è riuscita a piegare la resistenza delle ospiti in tre set, anche se l’ultimo parziale ha lasciato presagire un possibile prolungamento dell’incontro che però non c’è stato.

L’1-0 dell’IPAG è maturato in seguito a una frazione di gioco in cui le padrone di casa ha dovuto inseguire più di una volta, con il 25-21 che non rende giustizia dell’andamento vero e proprio. Dopo essersi scrollata di dosso la “paura” di perdere un parziale tra le mura amiche, Noventa ha avuto vita più semplice nel secondo set, lasciando all’Imoco appena 17 punti. Nell’ultima frazione, invece, non sono mancati i colpi di scena.

San Donà ha provato a riaprirla in tutti i modi, ma i vantaggi hanno poi premiato nuovamente le rossoblu che hanno annullato un set point ospite prima di inanellare un break importante che consente alle giocatrici di coach Gemo di replicare l’inizio di campionato dello scorso anno. La squadra ha già 5 punti all’attivo dopo due giornate, mentre tra una settimana sarà di scena in trasferta a Ostiano. Le panterine potranno invece rifarsi col loro esordio stagionale casalingo: sabato 22 ottobre al PalaBarbazza di San Donà di Piave arriverà la Rothoblaas Volano. Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-IMOCO SAN DONÀ 3-0 (25-21, 25-17, 28-26)

NOVENTA: Leonardi, Scaccia, Canazza, Dinello, Morgia, Stafoggia, Zanguio, Gomiero, Ricci, Gambolonga, Pastorello, Destro, Bussolo. All. Gemo

SAN DONÀ: Zorzetto, Coba, Soffiato, Lanza, Pagot, Talerico, Priore, Orlando, Moiran, Marchesini, Visentin. All. Gregoris