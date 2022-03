B1: l'Imoco San Donà si arrende in 4 set nella trasferta contro Conegliano

È la dodicesima giornata del girone C della B1 femminile di volley quella che si svolge alla Zoppas Arena, ricalendarizzata dopo la pausa in un turno infrasettimanale per dare la possibilità ad alcune panterine di far parte del gruppo nazionale Juniores che parteciperà alle qualificazioni europee ad aprile. Coach Gregoris schiera Bagnoli al palleggio con Giacomello opposta, Trampus e Pagliuca schiacciatrici Munarini e Rizzi Guzin al centro, Bardaro libero. Martinez risponde con Pesce al palleggio, Wabersich opposta, De Stefani e Capitan Barcellini schiacciatrici, Volpin e Ceschin libero.

Parte subito bene Conegliano che, grazie ad una battuta efficace, agguanta un primo considerevole vantaggio (8-4). Le panterine si fanno sotto (11-11), per poi riperdere terreno (23-20). Con Bagnoli in battuta si va ai vantaggi (23-23), ma è la maggiore esperienza delle padrone di casa ad avere la meglio (25-23, 1-0). Nel secondo parziale tutta la classe di Cristina Barcellini viene fuori: è lei infatti l’indiscussa protagonista portando coi suoi attacchi alla conquista del set (25-18, 2-0).

Nel terzo set, così come accaduto alla fine del precedente, Gregoris inserisce fin dal principio Adigwe al posto di Trampus. San Donà prende un buon vantaggio (4-8) e riesce a mantenersi sempre avanti con le sue attaccanti molto solide sia in prima che seconda linea (16-25, 2-1).

Nel quarto parziale è l’Imoco a partire in vantaggio (3-8) sulla scia dell’entusiasmo, ma le padrone di casa non mollano ed impattano grazie ancora ad un'ottima Barcellini insieme ad una ritrovata De Stefani (15-15). Si procede con grande equilibrio fino al 20-19 di Conegliano, poi le ragazze di Martinez si avvantaggiano portandosi a casa il set e l’intera posta in palio (25-20, 3-1). Il tabellino del match:

Team Conegliano Volley-Imoco San Donà 3-1 (25-23, 25-18, 16-25, 25-20)

Conegliano: Volpin 11, De Stefani 10, Zia, Barcellini (K) 23, Pesce 1, Menegaldo 6, Ceschin (L), Alessandria, Wabersich 10, Florian n.e., Nordio. All. Martinez

Imoco: Bagnoli 2, Pagliuca 13, Soffiato , Giacomello 14, Bardaro A. (L), Stellati n.e, Alessi, Rizzi Guzin 10, Zorzetto n.e., Adigwe 11, Munarini 9, Trampus 6, Bianco (L) n.e. All. Gregoris