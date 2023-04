B1. Imoco San Donà, un altro mattoncino per la salvezza: prezioso 3-0 contro Ostiano

Un successo importante ma che non garantisce ancora la salvezza matematica. L’Imoco San Donà si è sbarazzata senza problemi di una Fantini Folcieri Ostiano senza più grandi ambizioni di campionato, un successo che lascia intravedere la sospirata permanenza nella Serie B1 del volley femminile. Il 3-0 ai danni delle lombarde consente infatti alla formazione di coach Gregoris di affrontare la gara del prossimo 6 maggio con 4 punti di vantaggio sul terzultimo posto. L’Imoco rischia al massimo di disputare il play-out contro la Blu Team Pavia di Udine.

Tornando al match di ieri, i parziali sono stati anche equilibrati, ma contro una formazione, quella di casa, che ha messo in campo più determinazione e soprattutto più attenzione. Nei momenti salienti le cremonesi sono mancate all’appello e hanno lasciato spazio ad una Imoco che ha fatto semplicemente il proprio compito. Con Bosso e Furlan in banda, Rizzieri in regia e Frigerio sulla diagonale, le due centrali Barbarini, alla sua ultima gara della carriera, e Focaccia, e con Diomede per qualche scambio nel terzo set, Ostiano ha faticato troppo.

E le venete ne hanno approfittato per chiudere in proprio favore un match che, almeno sulla carta, doveva avere un risultato diverso. Fra una settimana San Donà sarà di scena a Piadena contro il fanalino di coda del girone C: i tre punti sono alla portata, in attesa di conoscere cosa farà la Blu Team sul campo dello Spakka Volley. Il tabellino del match:

IMOCO SAN DONÀ-FANTINI FOLCIERI OSTIANO 3-0 (25-21, 27-25, 25-20)

IMOCO: Marchesini, Soffiato, Visentini, Orlandi, Viola, Moiran, Coba, Talerico, Adigwe, Marchetto, Fiolo, Pagot. Bardaro L, Priore L. All. Gregoris.

OSTIANO: Rizzieri 2, Vidi, Barbarini 6, Focaccia 10, Ghia 2, Furlan 5, Riccardi (L), Volta (L), Bocchi, Martinelli, Bosso 8, Viccardi, Frigerio 4, Diomede 1. All. Leali.