B1: la Imoco San Donà batte Giorgione e lo aggancia in classifica, finisce 3-0

: non poteva culminare in un modo migliore la giornata di ieri per lache ha regolato con un secco 3-0 il, raggiungendolo in classifica a quota 9 punti. Le avversarie trevigiane sono così scivolate in terza posizione, mentre le giovanissime della Imoco possono vantare un secondo posto a due punti dalla capolista IPAG Noventa.ma con l’attenuante per Giorgione. La formazione di Castelfranco Veneto è scesa in campo in terra veneziana in pessime condizioni fisiche a causa dell’influenza intestinale che sta coinvolgendo mezza squadra.

"A due ore dall’inizio del match ancora non sapevo se avessi potuto schierare una palleggiatrice di ruolo” - ha raccontato il coach del Duetti Carotta. In ogni caso niente scuse. Non cerchiamo giustificazioni di fronte a una brutta prestazione. Pensiamo piuttosto a recuperare tutte le atlete e rimboccarci le maniche per riscattare questa sconfitta già domenica prossima in casa con l’Aduna”. Il tabellino del match:

Cortina Express Imoco – Duetti Giorgione 3-0 (25-23, 26-24, 25-18)