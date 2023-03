B1. L’Imoco San Donà cade a Volta Mantovana: ko in tre set per le Panterine

Quasi 200 chilometri di viaggio e un avversario che è dallo scorso anno stabilmente nelle posizioni alte della Serie B1 di volley femminile. L’Imoco San Donà ha affrontato ieri una delle trasferte più ostiche del girone C, quella di Volta Mantovana. Sul campo del Nardi Volta, le Panterine non hanno sfigurato, come ben testimoniato dall’ottimo secondo set, peccato che il punteggio non sia sembrato mai veramente in bilico. Le padrone di casa hanno regolato la formazione veneziana con un secco 3-0 che rimette di nuovo in discussione la corsa salvezza.

Dopo il bel successo della settimana scorsa contro la Blu Team Pavia di Udine, proprio le friulane (le quali occupano l’ultima posizione valida per la salvezza stessa) sono ora a tre lunghezze di distanza in seguito al successo al tie-break sul taraflex dell’Ipag Noventa. Il primo e il secondo set di ieri sono stati uno la fotocopia dell’altro. In entrambi i casi, infatti, la squadra di coach Gregoris si è fermata a 16 punti, mettendo in evidenza un gap troppo ampio rispetto alle padrone di casa.

Nella seconda frazione di gioco, al contrario, poteva esserci una svolta importante. Il 2-0 per il Nardi Volta è maturato al termine di una serie infinita di scambi, con i vantaggi che hanno premiato la compagine lombarda grazie a un incredibile 31-29. Sarà proprio questo il dettaglio da cui ripartire in vista del prossimo impegno, in programma fra una settimana. Sabato 11 marzo le Panterine ospiteranno al PalaBarbazza l’altra formazione mantovana del girone, l’Euromontaggi Porto che ha appena conquistato il secondo posto in classifica. Il tabellino del match:

NARDI VOLTA-IMOCO SAN DONÀ 3-0 (25-16, 31-29, 25-16)

VOLTA: Coveccia, Pandolfi, Mutti, Biesso, Benetti, Campana, Di Nucci, Pasquino, Spigarolo, Tellaroli. All. Tisci

IMOCO: Zorzetto, Adigwe, Talerico, Visentini, Orlandini, Marchesini, Priore, Lanza, Coba, Viola, Marchetto. All. Gregoris