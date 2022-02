B1: l'Imoco San Donà fa quel che può contro la capolista Volta ma cede 0-3

Nella giornata che segna la ripresa del campionato dopo lo stop natalizio e causa covid, le panterine dell’Imoco San Donà ospitano la “prima della classe”, quella Pallavolo Volta Mantovana che con i suoi 24 punti guida la classifica provvisoria del girone C di B1 femminile. Coach Stefano Gregoris affronta la sfida senza Matilde Munarini che è stata aggregata alle campionesse della PROSECCO DOC IMOCO Volley per la gara contro Busto Arsizio: al suo posto, nello starting six Martina Stellati che con Rizzi Guzin completa la diagonale dei centrali, Pagliuca e Capitan Trasmpus schiacciatrici, Bagnoli al palleggio opposta a Giacomello.

Risponde Breviglieri con Oriente al Palleggio opposta a Facco, Boninsegna e Marcone schiacciatrici, Galiero e Neriotti al Centro, Di Nucci Libero. Il primo set si apre con le mantovane subito in grande spolvero (1-5), ma le padrone di casa riagganciano le avversarie grazie ad un buon turno in battuta di Giacomello. Facco da una parte, Pagliuca dall’altra non sbagliano niente, ma qualche errore di troppo dell’Imoco lascia spazio ad un break di Volta che chiude il set a proprio favore (21-25).

Stesse formazioni in campo nel secondo parziale che però vede in vantaggio prima le panterine (7-5). Volta dimostra però la grande stabilità di gioco e recupera portandosi in vantaggio (13-16). Gregoris prova la carta Adigwe al posto di Giacomello, che non riesce però a cambiare l’inerzia del set nonostante un’ottima entrata. Adigwe rimane in campo anche nel terzo parziale.

È sempre Volta però a condurre il gioco (3-7) costringendo le padrone di casa a chiedere subito time-out. Giacomello rientra in campo, ma sono le mantovane a tenere le redini del gioco con una difesa mai doma e le attaccanti efficaci anche su palle rigiocate. Volta Mantovana si aggiudica infatti anche questo parziale conquistando l’intera posta in palio dell’incontro (15-25). Il tabellino del match:

Imoco San Donà-Nardi Volta 0-3 (21-25, 23-25, 15-25)

Imoco: Bagnoli 2, Pagliuca 11, Soffiato 1, Giacomello 9, Bardaro A. (L), Trampus (K) 9, Stellati 1, Alessi n.e., Rizzi Guzin 7, Marchetto n.e., Zorzetto n.e., Adigwe 4. All. Gregoris

Volta: Galiero 7, Boninsegna 7, Facco 13, Oriente 2, Gobbi (L) n.e. , Maghenzani n.e., Guarnieri, Neriotti 14, Di Nucci (L), Marcone 8,Angelini n.e., Giannace n.e. All. Breviglieri