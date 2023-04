B1. La zampata dell’Imoco San Donà: domina lo Spakka Volley e “vede” la salvezza

Gli scontri diretti non si giocano, si vincono, soprattutto quando in ballo c’è la salvezza. Le Panterine dell’Imoco San Donà lo hanno capito alla perfezione e sabato sera hanno letteralmente schiantato una delle principali rivali per la permanenza in Serie B1, lo Spakka Volley. Al PalaBarbazza la squadra di coach Gregoris si è imposta senza problemi in tre set, facendo un bello scatto verso un obiettivo che a un certo punto della stagione sembrava quasi impossibile. Tutto è filato liscio come l’olio, come ben dimostrato anche dal terzo set.

San Donà lo ha vinto con un parziale eloquente, 25-15, ma si è ritrovata sotto di quattro lunghezze (8-12), prima di far partire una rimonta incredibile (break impressionante di 17-3). Non sono soltanto questi numeri che fanno capire quanto totale sia stato il dominio dell’Imoco. Allo Spakka è stato lasciato un misero 14% in attacco, senza dimenticare i 14 muri subiti e i 10 ace delle Panterine che hanno reso ancora più speciale la vittoria.

La classifica del girone C parla chiaro: la formazione veneziana ha 4 punti di vantaggio sulla coppia Blu Team-Spakka e al momento sarebbe salva perché con questo margine riuscirebbe ad evitare i play-out. Mancano solo tre gare alla fine del campionato e l’impresa è a un passo per queste giovani giocatrici: sabato prossimo ci sarà comunque una trasferta complicata sul campo della capolista Alta Fratte, distrarsi sarà assolutamente vietato. Il tabellino del match:

IMOCO SAN DONÀ-SPAKKA VOLLEY 3-0 (25-14, 25-13, 25-15)

IMOCO: Marchesini, Soffiato, Visentini, Orlandi, Viola, Moiran, Coba, Talerico, Adigwe, Marchetto, Fiolo, Pagot. Liberi: Bardaro, Priore. All. Gregoris

SPAKKA: Costamagna, Permunian, Pegoraro, Bortolamedi, Valente, Civetta, Marconcini, Palomba, Dal Cero, Strazzer, Adorni, Sandri, Merler. All. Pollini