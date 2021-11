B1: l’Imoco San Donà manca l’assalto alla vetta, Nardi Volta vince nettamente

Il talento e la sfrontatezza giovanile stavolta non sono serviti. L’si è arresa di fronte all’ottima prestazione dinella partita di ieri: le mantovane sono ora la nuova capolista del girone C di B1 femminile (in coabitazione con Noventa), mentre le venete avevano la possibilità proprio di attaccare e conquistare la vetta in solitaria., come confermato anche dai parziali dei set. Nardi Volta ha gestito i vari parziali con tranquillità, mentre le panterine veneziane si sono arrese ben presto al predominio del fattore casalingo.

Di sicuro è un passo indietro per la giovane formazione, ma non bisogna farne un dramma. L’occasione per il riscatto è praticamente dietro l’angolo: sabato 20 novembre il calendario propone una sfida impegnativa e stimolante, la gara casalinga contro la capolista IPAG Noventa, uno scontro diretto per ambire alle primissime posizioni di questa classifica. Il tabellino del match:

PALLAVOLO NARDI VOLTA-IMOCO CORTINA SAN DONA’ 3-0 (25-18 25-17 25-18)