B1. L’Imoco San Donà non riesce a fermare la capolista Alta Fratte: 1-3 a Santa Giustina in Colle

La voglia di espugnare un campo difficile come quello della capolista Alta Fratte c’era tutta, peccato che l’Imoco San Donà sia riuscita soltanto a strappare un punto alla squadra che sta dominando il girone C della Serie B1 di volley femminile. Non è bastato alle Panterine disputare tre ottimi parziali, la differenza in classifica è stata determinante e la corsa alla salvezza continuerà ad essere appassionante fino alla fine del campionato. Bisognerà vedere cosa combinerà oggi la Blu Team Pavia di Udine contro il Giorgione, così da capire qual è il margine del team di coach Gregoris proprio sulle friulane.

Il primo set ha viaggiato sui binari dell’equilibrio anche dopo la prima metà di svolgimento. Sul 16-14 per le padrone di casa, però, è emersa la classe della capolista che ha piazzato i punti decisivi per diventare irraggiungibile, fino al 25-20 che ha sbloccato l’incontro e reso vano qualsiasi tentativo di rimonta da parte di San Donà. Nella seconda frazione di gioco, le ospiti hanno provato ad alzare la voce. Sull’11-6 per l’Imoco si è intuito come qualcosa di importante potesse succedere, peccato che l’Eurogroup abbia guastato qualsiasi piano delle Panterine, prima pareggiando i conti (11-11) e poi lasciandole a debita distanza, con il 25-21 che ha sancito il raddoppio.

Nel terzo parziale San Donà ha provato ancora una volta a fare il proprio gioco e in questo caso la sua spavalderia è stata premiata dal 5-1 di partenza e dal successivo 13-7. Il 22-15 sempre per San Donà ha spianato la strada verso l’1-2 nel conto set, ma non è stato semplice conquistare la frazione di gioco, visto che l’Alta Fratte si è rifatta sotto ma non al punto da impedire la riscossa ospite.

Il quarto parziale non ha avuto invece storia e le differenze di classifica si sono notate tutte: il 25-16 per l’Eurogroup ha chiuso definitivamente l’incontro, senza alcuna possibilità di impresa per le Panterine. Fra una settimana le padovane andranno a far visita alla Blu Team Pavia di Udine, mentre l’Imoco sarà di scena al PalaBarbazza contro Ostiano, il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-IMOCO SAN DONÀ 3-1 (25-20, 25-21, 22-25, 25-16)

ALTA FRATTE: Cicolini, Rizzo, Pasa, Volpin, Fanelli, Bortolot, Pavei (L), Gasparini, Nordio, Wabersich, Giason (L), Marinello, Masiero, Canella. All. Rondinelli

IMOCO: Marchesini, Soffiato, Visentini, Orlandi, Viola, Moiran, Coba, Talerico, Adigwe, Marchetto, Fiolo, Pagot. Liberi: Bardaro, Priore. All. Gregoris