B1: Imoco San Donà a un passo dal tie-break, contro Noventa un ko che fa male

L'Ipag Noventa vince 3 a 1 e conquista tre punti importanti in terra veneziana contro le talentuose giocatrici del San Donà di Piave. Aggiudicatisi i primi due set in scioltezza (25-22; 25-16), le noventane perdono il terzo parziale 23 a 25, per poi chiudere la partita in loro favore con il medesimo punteggio (25-23). Nonostante qualche rischio di troppo, l'Ipag è riuscita, nei momenti delicati del match, a contenere la fisicità della squadra di casa, grazie a un gioco corale ed una difesa che è cresciuta nel corso della partita, con grande protagonista il libero Destro. Nei primi scambi del primo set, Facco è protagonista dei primi punti noventani (5-4, 7-5, 8-6, 8-7).

L'Ipag è sostenuta anche da Canazza (pipe dell'11 a 8, dopo una lunga azione) e Ricci (primo tempo per il 15 a 12). Ancora Canazza per il 19 a 12 e 22 a 16, poi sale in cattedra Gomiero che sancisce il 23 a 17 da posto quattro. L'Imoco reagisce (22-23), ma Gomiero, con due punti consecutivi, chiude il parziale (25-22). Il secondo set è sin dai primi momenti nelle mani dell'Ipag (4-1; 8-5; 10-5). Le padrone di casa, però, non demordono e riducono lo svantaggio (11-10); ci pensa Ricci, ben servita da Scaccia, ad allontanare l'assalto di San Donà con due primi tempi (12-10; 14-10).

Canazza da posto quattro "buca" per due volte la difesa della squadra di casa (18-12; 19-13), per poi piazzare due importanti ace che sanciscono il +7 (22-15). Chiude Gomiero a muro (25-16). La partita incrementa di livello, con San Donà più cinica sin dai primi scambi del terzo parziale (4-4; 6-5; 7-6). Ricci si mette in evidenza a muro (9-9), seguita da Facco (10-9). Le noventane, però, subiscono un blackout (10-15), nonostante i tentativi di recupero di Facco (13-16) e Canazza (14-17). Scaccia delizia con un secondo tocco (15-18), ma lo svantaggio aumenta in favore delle padrone di casa (17-22). Reazione noventana (Facco, da posto due per il 23 a 24), l’Imoco però, chiude il set con un attacco dal centro (23-25).

Le noventane non si scoraggiano e lottano sin dai primi scambi del quarto parziale (5-3; 8-8; 9-9). Canazza attacca in modo vincente, chiudendo una lunga e spettacolare azione (13-12), ma è Pastorello a dare un importante contributo (fast per il 15 a 14 e 16-14). Le noventane sembrano in controllo della partita (18-14), tuttavia, le ospiti riportano la partita in equilibrio (20-20). Ricci è vincente in primo tempo (22-21), poi è Gomiero ad essere decisiva nei momenti cruciali con due attacchi consecutivi da posto sei (24-23; 25-23). Il tabellino del match:

IMOCO SAN DONÀ-IPAG NOVENTA 1-3 (22-25, 16-25, 25-23, 23-25)

IMOCO: Priore, Marchesini, Soffiato, Visentin, Lanza, Orlandi, Viola, Moiran, Bardaro (L), Zorzetto, Coba, Pagot, Talerico, Adwige, Marchetto. All. Gregoris

NOVENTA: Gomiero, Facco, Pastorello, Stafoggia, Ricci, Gambalonga, Dinello, Scaccia, Leonardi, Canazza, Morgia, Bussolo, Destro. All. Gemo