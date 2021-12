B1: Imoco San Donà sempre più protagonista, annientata Udine con un netto 3-0

L’continua a non essere più una semplice sorpresa per quel che riguarda il girone C dellafemminile di volley. Le panterine veneziane si sono sbarazzate senza problemi di, infliggendo alle bianconere una sconfitta pesante, unche permette alla formazione di raggiungere il terzo posto in classifica. La Iopgroup non è mai riuscita ad avvicinarsi in maniera decisiva alle padrone di casa, con il primo set che è stato quello migliore in termini di punteggio per le ospiti.

Il 25-21 ha comunque spianato la strada all’Imoco che poi ha fatto prevalere in modo ancora più netto il fattore casalingo nel secondo parziale (25-18). Nel terzo set, poi, Udine è riuscita a rimanere a lungo in vantaggio, portandosi anche a tre lunghezze di vantaggio (15-12), per poi subire il ritorno e il sorpasso delle venete. Il 25-20 ha sancito il 3-0 definitivo, con le bianconere costrette a leccarsi le ferite e a pensare subito al prossimo turno di campionato.

La classifica è falsata dalle varie gare da recuperare, ma si può sognare a occhi aperti, la zona play-off è a portata di mano. Tra una settimana, l’Imoco sarà impegnata nella non impossibile trasferta vicentina contro il fanalino di coda US Torri. Il tabellino del match:

Imoco San Donà-Udine Volley 3-0 (25-21, 25-18, 25-20)

Imoco: Bagnoli, Pagliuca, Soffiato, Giacomello, Trampus, Munarini, Viola, Stellati, Alessi, Guzzin, Marchetto, Bardaeo, Bianco. All: Gregorio

Udine: Bovolo, Brumat, Cicolini, Pezzotti, Nardini, Colonnello, Malovic, Marcuzzi, Snidero, Tomasetig, Bortot . Liberi: Tamborrino, Urbinati. All. Leone