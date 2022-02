B1: per l'Imoco San Donà punti fondamentali per la salvezza, Porto Mantovano battuto 3-1

Le panterine dell’Imoco San Donà vincono in rimonta contro Porto Mantovano, una sfida molto importante per guadagnare punti salvezza e rendere la classifica delle venete più interessanti. Non è stato semplice, visto che il successo interno è arrivato in rimonta. Coach Gregoris deve ancora fare a meno di Gaia Zorzetto, ferma per infortunio, ma recupera Ludovica Pagliuca che mette regolarmente in campo come Schiacciatrice insieme a Capitan Trampus. Al palleggio appunto Bagnoli con opposta GIacomello, al centro Guzin e Munarini, Bardaro come Libero.

Le sfidanti partono con Poggi al palleggio con Giardini Opposta, Miserendino e Riccato schiacciatrici, Collet e Ghirardelli al centro, Mazzarini Libero. Il primo parziale vede le due formazioni mantenersi in parità solamente nelle prime fasi (5-5), poi Porto Mantovano, grazie ad una battuta estremamente efficace e al numero altissimo di errori delle avversarie riesce a portarsi avanti (11-15) mantenendo il vantaggio fino alla fine e chiudendo a proprio favore (17-25).

Nel secondo set le panterine partono con uno slancio diverso soprattutto con i suoi centrali a muro (5-2). Le mantovane iniziano a sbagliare di più e faticano a recuperare nel punteggio (19-12). Le ragazze di Gregoris però commettono troppi errori e vedono ridurre il proprio vantaggio (20-18). Ma un buon turno al servizio di Munarini aiuta San Donà a mantenersi avanti ed a conquistare il parziale (25-18) che sancisce l’1-1. Grazie alla sicurezza acquisita il gioco delle panterine migliora mettendo subito sotto pressione le avversarie (6-4).

Giacomello e Pagliuca spingono in battuta, Bardaro riceve con ottime percentuali e questo basta a Bagnoli per servire bene i suoi attaccanti fino alla fine del parziale ancora a favore delle padrone di casa (25-13). Il sorpasso è servito. Il quarto parziale sembra andare velocemente a favore delle giovani ragazze di casa (18-12), ma Porto Mantovano non molla sapendo l’importanza della posta in palio (18-16). Il finale di set è pieno di tensione, ma Guzin suona la carica con due muri punto. Giacomello chiude in attacco un incontro che porta 3 punti d’oro per la corsa salvezza (25-22). Il tabellino del match:

Imoco San Donà-Euromontaggi Porto Mantovano 3-1 (17-25, 25-18, 25-13, 25-22)

Imoco: Bagnoli 4, Pagliuca 7, Soffiato , Giacomello 17, Bardaro A. (L), Trampus (K) 10, Stellati n.e, Alessi n.e., Rizzi Guzin 12, Marchetto n.e., Zorzetto n.e., Adigwe n.e., Munarini 10. All. Gregoris

Porto Mantovano: Mazzarini (L), Poggi 5, Miserendino, 6 Riccato 16, Giardini 7, Bendoni n.e., Ghirardelli (K) 7, Carandini n.e., Collet 7, Garau, Fiorellini 2. All. Marone