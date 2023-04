B1. Buono il primo, meno gli altri set: l'Imoco San Donà si fa rimontare dall'Azimut Giorgione

Partenza sorniona, evoluzione deludente (Azimut - Cortina Express Imoco 3-1: 22-25, 25-16, 25-17, 25-21). A vincere è l’Azimut Giorgione contro una Imoco San Donà indaffarata a chiudere al di sopra della linea rossa la stagione di B1. Se alla formazione di coach Gregoris non mancano le motivazioni in questo epilogo di stagione, è doveroso ammettere che l’Azimut è brava a trovarne, considerato l’andamento dell’intero campionato.

E con le giovani veneziane, De Bortoli & c. patiscono fin da subito in ricezione perdendo la prima frazione di gioco. Dal secondo set in poi fanno ciò che è mancato ovvero controllano il considerevole vantaggio maturato nelle battute iniziali. Nel solo quarto set San Donà sembra poter riaprire il match ma è un fuoco di paglia che si esaurisce sul 21-19. Non manca neppure il nervosismo, più per decisioni arbitrali che per la posta in palio: giallo a Gregoris sul 18-12 del 3° e a De Bortoli sul 2-5 del quarto.

L’Azimut continua ad essere (quasi) imbattibile in casa: la sola capolista Altafratte ha espugnato Castelfranco. Ed è alquanto deficitaria in trasferta: due sole vittorie fuori dalle mura amiche. Per la salvezza si dovrà attendere ancora, per ora c’è un punto da salvaguardare sulle inseguitrici che sono Blu Team Pavia di Udine e Spacca Volley. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-IMOCO SAN DONÀ 3-1 (22-25, 25-16, 25-17, 25-21)

GIORGIONE: Andrich, M’bra, Cantamessa, De Bortoli, Gogna, Ceron, Pincerato, Morra L, Bateman, Fezzi, Prado. All. Carotta

IMOCO: Marchesini, Soffiato, Visentini, Orlandi, Viola, Moiran, Coba, Talerico, Adigwe, Marchetto, Fiolo, Pagot. Liberi: Bardaro, Priore. All. Gregoris