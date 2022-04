B1: l’Imoco San Donà sorprende la vicecapolista, 3-1 ai danni dell’Arena Volley

È il recupero della tredicesima giornata quello andato in scena ieri sera al Palasport “Barbazza” tra l’Imoco San Donà e l’Arena Volley Team, quest’ultima forte di un secondo posto in classifica nel girone C della B1 femminile di volley. Gregoris schiera Bagnoli al palleggio opposta a Giacomello, Munarini con Rizzi Guzin al centro, Trampus e Pagliuca schiacciatrici, Bardaro libero. Le veronesi rispondono con Bissoli al palleggio opposta a Tamassia, Sgarbossa e Cappelli centrali, Brutti e Guiotto schiacciatrici, Moschini libero.Il primo set inizia in grande equilibrio, anche se è l’Arena a conquistare il primo break (6-8).

Le padrone di casa però iniziano a variare molto il gioco, con le centrali in evidenza sia in attacco che a muro: è proprio Guzin che chiude il parziale con una murata (25-21 e 1-0). La squadra ospite parte molto bene nel secondo set e conquista subito un buon vantaggio (8-13). Gregoris inserisce Soffiato al posto di Trampus ed è proprio lei che con un buon turno in battuta conquista il primo sorpasso (19-18). Sgarbossa pareggia i conti, ma sono le panterine a mostrare maggiore solidità e ad aggiudicarsi il primo punto in palio (25-21 e 2-0).

Nel terzo parziale Gregoris riparte con Soffiato al posto di capitan Trampus e Bertolini inserisce Hrabar al posto dell’opposto Tamassia. Verona prende subito il largo con l’Imoco che non trova più il gioco dei set precedenti (8-13). Brutti e compagne riescono a migliorare le percentuali in ricezione e a giocare con tutte le attaccanti (13-20). È ancora con Soffiato in battuta che San Donà recupera (20-22), ma un lungo linea di Sgarbossa chiude il set riaprendo i giochi (20-25, 2-1).

Il quarto set è fortunatamente un monologo delle giovani padrone di casa che con tutte le attaccanti mostrano un’efficacia altissima. Coach Bertolini prova a cambiare qualcosa in campo, ma non riesce nell’intento e San Donà conquista tutti i punti in palio nella serata e soprattutto una matematica salvezza in un difficilissimo campionato cadetto affrontato con una squadra totalmente Under 18. Il tabellino del match:

Imoco San Donà-Arena Volley Team 3-1 (25-21, 25-21, 20-25, 25-14)

San Donà: Bagnoli 1, Zorzetto ne, Giacomello 22, Trampus (K) 4, Pagliuca 11, Alessi ne, Viola ne, Soffiato 9, Rizzi Guzin 13, Munarini 14, Stellati ne, Marchetto ne, Bardaro (L1), Bianco (L2). All. Gregoris

Arena Volley: Brutti 12, Tamassia 7, Hrabar 5, Ferrari, Muzzolon ne, Montin ne, Lonardi ne, Erigozzi (L1) ne, Cappelli 12, Sgarbossa 12, Bissoli (K) 2, Guiotto 6, Moschini (L2). All. Bertolini