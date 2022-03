B1: l'Imoco San Donà torna a vincere, 3-1 con Torri e zona calda a debita distanza

La delusione per la sconfitta al tie-break contro Udine Volley è stata prontamente dimenticata. L’Imoco San Donà si è subito riscattata in questo weekend appena terminato, battendo in 4 set il fanalino di coda del girone C della B1 femminile di volley, l’US Torri. Non è stata una missione semplice, visto che si sono confrontate due formazioni molto giovani e smaliziate, dunque ne è venuta fuori una bella partita.

Il Palasport Barbazza ha potuto subito festeggiare l’1-0 delle padrone di casa che hanno conquistato il primo set con un perentorio 25-16. Il pareggio, un po’ inatteso a dire il vero, è arrivato nel parziale successivo. Torri non ha mollato un centimetro e il 25-23 l’ha premiata, confermando i progressi visti nelle ultime gare. Le ragazze di coach Barberis, comunque, non si sono demoralizzate e hanno assestato l’allungo decisivo nelle due frazioni di gioco successive: si è trattato di set tutto sommato equilibrati, in cui l’Imoco ha trovato lo spunto giusto per distanziare le ospiti nel punteggio e portare a casa la posta intera.

San Donà si allontana così dalla zona retrocessione con i suoi 25 punti e un tranquillo sesto posto, mentre le vicentine rimangono in fondo alla classifica con il solo punto all’attivo ottenuto in questa stagione. Il tabellino del match:

Imoco San Donà-US Torri 3-1 (25-16, 23-25, 25-19, 25-20)

San Donà: Bagnoli, Pagliuca, Soffiato, Giacomello, Bardaro A. (L), Trampus (K) 14, Stellati, Alessi, Rizzi Guzin, Marchetto, Zorzetto, Adigwe, Munarini. All. Gregorio

Torri: Piron, Zampieri, Guerra, Gonzato, Frigo, Pasa, Dalla Pozza, Campagnin, Munari, Conradi, Iseppi, Cinarelli. Libero: Fanin. All. Turchi