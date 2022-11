B1: Imoco San Donà travolta a Porto Mantovano, la classifica rimane deficitaria

Non è un avvio di campionato confortante quello che sta caratterizzando la stagione 2022-2023 dell’Imoco San Donà. La formazione di coach Gregorio ha inanellato un’altra sconfitta nella serata di ieri, uno 0-3 sul campo dell’Euromontaggi Porto Mantovano che è stato in bilico soltanto nel secondo set. Il pessimismo non migliora neanche se si sottolinea che la formazione lombarda è la vera e propria rivelazione del girone C della B1 di volley femminile.

Lo scorso anno, infatti, Porto Mantovano lottava per evitare la zona retrocessione mentre grazie al successo delle ultime ore può guardare tutti dall’alto insieme all’Arena Volley Team. Il primo set ha fatto vedere di che pasta è fatta l’Euromontaggi quest’anno, un 25-17 piuttosto netto ed evidente che non ha fatto altro che galvanizzare le padrone di casa. Nel secondo parziale, San Donà ha cercato di rendere più efficaci e incisivi i propri attacchi, riuscendo però a ottenere soltanto un avvicinamento nel risultato.

Il 25-23 in favore di Porto Mantovano ha avuto il sapore della beffa, visto che le veneziane sono state sconfitte di misura e si è concretizzato un pericoloso 0-2 nel conto set. Nella terza frazione di gioco, invece, l’Imoco è tornata ai livelli del primo set, con distanze molto più lunghe e progressivamente incolmabili di scambio in scambio (25-16 per la precisione).

È un ko che fa male e che potrà essere alleviato la prossima settimana in occasione del ritorno delle Panterine tra le mura amiche. Il prossimo avversario, però, non sarà dei più semplici, vale a dire l’altra capolista del girone Arena Volley Team. Il tabellino del match:

EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO-IMOCO SAN DONÀ 3-0 (25-17, 25-23, 25-16)

PORTO MANTOVANO: Poggi, Olioso, Rancati, Giardini, Giudice, Maghenzani, Ghirardelli, Tavella, Bernabe, Marcone, Bulla, Melgari, Martinelli. All: Guicciardi

IMOCO: Zorzetto, Adigwe, Talerico, Viola, Moiran, Marchetto, Bardaro, Visentin, Soffiato, Lanza, Pagot, Marchesini. All. Gregoris