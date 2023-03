B1. Partita sotto tono dell’Imoco San Donà a Castel D’Azzano: l’Arena vince 3-0

Merit Adigwe: è questo l’unico nome da salvare dopo il naufragio di ieri dell’Imoco San Donà in quel di Castel D’Azzano. La formazione di coach Gregoris si è fatta superare in tre set dall’Arena Volley Team, vicecapolista del girone C della Serie B1 di volley femminile (insieme al Volano) e deve ancora lottare per la permanenza in questa categoria. Dei 54 punti messi a referto dalle Panterine, infatti, ben 14 sono stati della giocatrice dell’Imoco, top scorer della giornata. È una piccola consolazione che non cancella il pesante ko.

Con questa sconfitta, infatti, la squadra è rimasta ferma a quota 16 punti in classifica, sempre al terzultimo posto e in coabitazione con la Blu Team Pavia di Udine. Fra una settimana ci sarà l’occasione per il riscatto, anche se non sarà un’impresa semplice, visto che al PalaBarbazza arriverà Il Colle Consorzio Padova Women che ha ancora qualche speranza per l’accesso ai play-off. Tornando al match di ieri, l’Arena ha condotto una gara di grande controllo specie nel primo e terzo set.

Più combattuto il secondo perché San Donà è squadra imprevedibile che, se lasciata giocare, può mettere in difficoltà chiunque. Il secondo parziale è in effetti quello in cui la ricezione delle veronesi ha subito un po’: le ospiti forzano molto in battuta, commettendo però anche tanti errori, ben 11 in 3 set per la precisione. In poche parole le ospiti forzano molto in tutti i fondamentali, commettendo così però anche moltissimi errori, l’Arena invece controlla, forza solo quando è il momento e sbaglia molto meno. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-IMOCO SAN DONÀ 3-0 (25-16, 25-22, 25-16)

ARENA: Bissoli (2), Brutti (13), Cappelli (14), Ferrari (2), Gainelli, Hrabar (3), Merzari (0), Montin (4), Muzzolon (0), Riccato (12), Sgarbossa (1) . Liberi: Moschini, Erigozzi. 1° All. Bertolini

IMOCO: Marchesini (5), Soffiato (1), Visentini (4), Orlandi (5), Viola (3), Moiran (1), Coba (2), Talerico (7), Adigwe (14), Marchetto n.e. Fiolo, Pagot. Liberi: Bardaro, Priore. 1° All. Gregoris.