B1: primo acuto stagionale dell’Imoco San Donà, vittoria al tie-break con la Blu Team

Serie B1 Femminile Girone C

Blue Pavia di Udine

Una lunga attesa, ma finalmente l’Imoco San Donà ha fatto esultare i propri tifosi. La prima vittoria stagionale è arrivata in Friuli, per la precisione sul campo della Blu Team Pavia di Udine: si tratta di due punti che fanno morale, visto che le panterine non hanno mai mollato un centimetro e hanno letteralmente dominato il tie-break. Il primo set ha dimostrato quanto la partita tra le due squadra sarebbe stata equilibrata.

Si è giocato punto a punto, ma alla fine ha prevalso San Donà con uno scatto decisivo fino al 25-22 per il provvisorio 1-0. La Blu Team non si è fatta però pregare e il pareggio è stato immediato. Nel secondo parziale sono state proprio le padrone di casa a imporre il loro gioco con un 25-19 che non ha lasciato scampo alle venete.

Nella terza frazione di gioco, invece, il dominio delle panterine è stato impressionante: il 25-11 finale testimonia quanto siano tenaci nel raggiungere il risultato e il secondo vantaggio è stato servito su un piatto d’argento. Le ragazze di coach Castegnaro non si sono comunque arrese e il 2-2 è maturato al termine di un set molto intenso e all’insegna della pallavolo grintosa. Al tie-break ha prevalso nettamente l’Imoco, un 15-6 senza appello. Il tabellino del match:

BLU TEAM PAVIA DI UDINE-IMOCO SAN DONÀ 2-3 (22-25, 25-19, 11-25, 25-18, 6-15)

BLU TEAM: Manni, Franceschinis, Oco, Marcuzzi, Pascucci, Blasi, Pecorari, Ollino, Sangoi, Bertolla, Cecco, Morettin, Pagotto, Ponte. All. Castegnaro

SAN DONÀ: Zorzetto, Adigwe, Talerico, Viola, Moiran, Marchetto, Bardaro, Visentin, Soffiato, Lanza, Pagot, Marchesini. All. Gregoris