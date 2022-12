B1: meglio tardi che mai! Primo successo pieno stagionale per l’Imoco San Donà

Un’attesa lunga otto match. Per la prima vittoria da tre punti, le Panterine dell’Imoco San Donà hanno battuto ieri l’Azimut Giorgione, avversario costruito per insidiare la zona play-off. Nonostante le assenze delle trevigiane, il successo della squadra di coach Gregoris è stato merito e importante, tanto da permettere all’Imoco di abbandonare l’ultimo posto nel girone C della Serie B1 di volley femminile. Spettacolari i due primi set, in cui le padrone di casa hanno lasciato a Giorgione, rispettivamente, 17 e 18 punti.

Soltanto nel terzo parziale c’è stato qualche cedimento, con l’Azimut che ha cercato di ritornare in partita dimezzando lo svantaggio. Fortunatamente si è trattato soltanto di una parentesi, visto che nella quarta frazione di gioco San Donà è tornata a spadroneggiare, dominando in lungo e in largo. In particolare, hanno affondato i loro colpi Visentin (18) e una straripante Adigwe che ha messo a segno in quattro set la bellezza di 29 palloni su 60. È una ventata di autostima incredibile in vista delle ultime gare di fine anno.

Con questi 3 punti, infatti, l’Imoco è salita a quota 5, abbandonando l’ultima piazza e superando in un sol colpo Spakka Volley e Piadena. Fra una settimana, le Panterine se la vedranno proprio con lo Spakka in trasferta, un match assolutamente da non fallire. Il tabellino del match:

IMOCO SAN DONÀ-AZIMUT GIORGIONE 3-1 (25-17, 25-18, 20-25, 25-14)

IMOCO: Zorzetto, Adigwe, Talerico, Viola, Moiran, Marchetto, Bardaro, Visentin, Soffiato, Lanza, Pagot, Marchesini. All. Gregoris

GIORGIONE: Fezzi, Andrich, Cantamessa, Gogna, M’bra, Bateman, De Bortoli, Green, Morra (L), Ganzer, Facchinato, Moretto, Ceron, Alessi. All. Carotta.