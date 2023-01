B1: un avvio incerto e poi il risveglio tardivo, l’Imoco San Donà cade a Ostiano dopo 4 set

Lo strano caso del dottor Imoco e del signor San Donà. Verrebbe voglia di rivisitare in questo modo il titolo del celebre romanzo di Robert Louis Stevenson per descrivere la prima gara del 2023 dell’Imoco San Donà, di scena ieri sul campo della Fantini Folcieri Ostiano. In Lombardia le Panterine di coach Gregoris hanno messo in mostra buon gioco dopo aver però subito due autentici “schiaffi” nel primo e nel secondo set. Lo 0-2 maturato in fretta e furia ha avuto se non altro il merito di ridestare dal torpore la formazione veneziana, purtroppo la rimonta non c’è stata e l’Imoco si è dovuta accontentare di un set vinto e di un altro perso di misura.

Come già anticipato, i primi due parziali hanno messo in luce una squadra fin troppo timorosa. San Donà è riuscita a raggranellare soltanto 15 e 17 punti. È stata una Imoco troppo brutta per essere vera e in effetti nella terza frazione di gioco si è visto di cosa è capace questo team. Le ospiti hanno dimezzato lo svantaggio con un 25-23 perentorio ed entusiasmante, peccato che poi il quarto set non sia andato allo stesso modo.

Il 3-1 è diventato realtà e le Panterine sono così rimaste ferme a quota 7 punti nel girone C della B1 di volley femminile. Nulla è perduto, perché la salvezza è a una sola lunghezza: l’andata terminerà fra una settimana con una sfida sicuramente alla portata dell’Imoco, il match interno contro la Tecnimetal Piadena che ha un punto in meno in classifica. Il tabellino del match:

FANTINI FOLCIERI OSTIANO-IMOCO SAN DONÀ 3-1 (25-15, 25-17, 23-25, 25-21)

OSTIANO: Rizzieri, Vidi, Barbarini, Zonta, Furlan, Focaccia, Riccardi (L), Volta (L), Bocchi, Martinelli, Bosso, Viccardi, Frigerio. All. Leali

IMOCO: Priore, Marchesini, Soffiato, Visentin, Lanza, Orlandi, Viola, Moiran, Bardaro (L), Zorzetto, Coba, Pagot, Talerico, Adwige, Marchetto. All. Gregoris