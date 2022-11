B1: quanta sfortuna per l'Imoco San Donà! L'1-3 contro Nardi Volta ha il sapore della beffa

Girone C

Ogni risultato della pallavolo va analizzato con estrema cura e onestà intellettuale. Esistono sconfitte di un certo tipo, magari meritate, e altre che sono fin troppo severe. Un esempio di queste ultime è il ko maturato ieri a San Donà di Piave tra le panterine dell’Imoco e Nardi Volta. Le ospiti lombarde si sono imposte per 3-1, ma non si può parlare di un vero e proprio blitz se si approfondiscono i punteggi dei vari parziali. La formazione veneziana può senza dubbio alimentare i propri rimpianti, visto che ha tenuto testa a una formazione che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in Serie A2.

L’equilibrio ha regnato sovrano e alla fine a fare la differenza sono stati i dettagli. L’incertezza si è intuita immediatamente nel primo set. San Donà lo ha ceduto di misura, un 23-25 beffardo che non ha però spento la voglia delle panterine di ben figurare di fronte al proprio pubblico. Nel secondo parziale, l’amaro in bocca è stato ancora più intenso. Le avversarie mantovane si sono portate sul 2-0 grazie ai vantaggi: il 27-25 è stato un ulteriore rimpianto, visto che il pareggio era a portata di mano.

Nella terza frazione di gioco l’Imoco si è finalmente imposta con un bel 25-22, ma nel quarto set il copione della partita è tornato quello iniziale. Ancora una volta i vantaggi hanno premiato le ospiti che con il 26-24 si sono aggiudicate l’intera posta in palio. San Donà rimane così ferma a 2 punti in classifica, un bottino che andrà assolutamente rimpinguato tra una settimana, quando l’avversario sarà nuovamente mantovano, l’Euromontaggi Porto. Il tabellino del match:

IMOCO SAN DONÀ-PALLAVOLO NARDI VOLTA 1-3 (23-25, 25-27, 25-22, 24-26)

SAN DONÀ: Zorzetto, Adigwe, Talerico, Viola, Moiran, Marchetto, Bardaro, Visentin, Soffiato, Lanza, Pagot, Marchesini. All. Gregoris

NARDI VOLTA: Menecozzi, Spigarolo, Tellaroli, Mutti, Campana, Coveccia, Pandolfi, Gugolati, Biesso, Benetti, Bertasi , Di Nucci (L). All. Tisci.