B1: terza vittoria di fila per l’Imoco San Donà, il 3-0 contro Torri vale il podio del girone C

Girone C

Serie B1 Femminile Girone C

US Torri - Imoco S.Donà

Tabellino partita US Torri - Imoco S.Donà

US Torri

Squadra in casa

Squadra in casa US Torri

Un primo set di studio e con qualche difficoltà di troppo, poi il tripudio e i tre punti che regalano il podio del. L’è tornata dalla trasferta vicentina contro l’con un rotondo 3-0 che le permette di conquistare il terzo posto in classifica. È il terzo successo di fila per le “panterine” dopo quelli con Udine ed Euromontaggi, stavolta è stato concesso molto poco alle avversarie.

Torri è una giovanissima formazione che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica con appena un punto, ma nel primo parziale non ci sono stati timori reverenziali. L’Imoco l’ha spuntata solamente alla fine, con un 25-23 che ha tolto qualsiasi preoccupazione e ha liberato la squadra ospite dai tentennamenti. Il secondo e il terzo set sono stati uno la fotocopia dell’altro. In entrambi i casi, infatti, a Torri sono stati lasciati 17 punti, segno che San Donà ha trovato l’allungo nel momento giusto senza lasciare scampo alle padrone di casa.

Sognare è ora più che lecito. Le panterine hanno 18 punti, tre in meno rispetto al duo di testa Nardi Volta-Arena Volley Team. Fra una settimana si concluderà il 2021 sportivo con un decimo turno a dir poco scoppiettante. L’Imoco sarà impegnata in casa con la rivelazione delle ultime giornate, Alta Fratte, mentre le due capoliste giocheranno in casa contro Udine (Nardi Volta) e Conegliano (Arena). Il tabellino del match:

US Torri-Imoco San Donà 0-3 (23-25, 17-25, 17-25)

Torri: Zampieri, Guerra, Pasa, Dalla Pozza, Frigo, Conradi, Fanin, Piron, Munari, Compagnin, Dalla Vecchia, Carlino, Novello, Parise. All. Cestari

Imoco: Bagnoli, Pagliuca, Soffiato, Giacomello, Trampus, Munarini, Viola, Stellati, Alessi, Guzzin, Marchetto, Bardaeo, Bianco. All: Gregorio