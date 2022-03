B1: un solo punto per l'Imoco San Donà a Cividale del Friuli, Udine vince al tie-break

Una partita molto ostica e di estrema importanza quella che vede le panterine dell’Imoco San Donà scontrarsi in trasferta con le dirette inseguitrici, le friulane di Udine Volley. Gregoris si affida all’usuale sestetto con Bagnoli al palleggio opposta a Giacomello, Trampus e Pagliuca schiacciatori, Munarini e Rizzi Guzin al centro, Bardaro nel ruolo di Libero.Coach Leone risponde con Pezzotti al Palleggio opposta a Cicolini, Snidero e Brumat schiacciatori, Nardini e Marcuzzi al centro, Urbinati Libero.

Mai scontato il risultato nel primo parziale che vede le due squadre sempre in equilibrio: Giacomello per le venete e Cicolini per le friulane prendono per mano le compagne mostrando grande varietà di colpi in attacco. Sono le panterine a portarsi avanti con un break per prime (20-22), ma le troppe distrazioni e gli errori nel finale regalano il set alle avversarie (25-23, 1-0).

Nel secondo set Udine parte molto bene grazie ad un gran servizio (1-5), ma le ospiti riescono a riprendere in mano il gioco e a portarsi avanti con break di 7-0 a proprio favore (5-7). Con capitan Trampus e Giacomello che lavorano bene a muro ed una ricezione che permette un buon gioco, San Donà si tiene avanti nel punteggio fino al 20-22.Le friulane però non mollano e come nel set precedente impattano (22-22), però il finale è diverso e un mano/fuori di Giacomello chiude il set (23-25, 1-1). Il terzo parziale vede Udine subito in vantaggio (3-1), ma l’Imoco riesce subito a recuperare (3-3) portandosi anche avanti (7-9). Da qui in poi però l’inerzia si inverte e Udine acquista un vantaggio che non perderà più fino alla fine del set: Gregoris prova anche ad effettuare il doppio cambio con Zorzetto e Adigwe al posto di Giacomello e Bagnoli, ma non riesce a recuperare lo svantaggio (25-22, 2-1).

Il quarto set è sicuramente un set dalle grandi emozioni: San Donà prende vantaggio nella prima parte (7-10 e 11-14), ma le padrone di casa ritrovano sicurezza e riescono a portarsi in vantaggio (18-15). Le panterine riescono a recuperare (18-18) e da quel momento è una vera e propria battaglia in campo: saranno le venete ad aggiudicarsi il parziale ma solo ai vantaggi (26-28, 2-2). Nel tie-break è subito Udine ad andare avanti e a mostrare maggiore convinzione per ottenere la maggiore posta in palio (11-5). Le panterine cercano di reagire e Gregoris inserisce di nuovo Zorzetto e Adigwe, ma ormai diventa difficile recuperare e la formazione di casa riesce ad aggiudicarsi l’incontro (15-11). Il tabellino del match:

Udine Volley-Imoco San Donà 3-2 (25-23, 23-25, 25-22, 26-28, 15-11)

UDINE: Bovolo 4, Brumat 9, Cicolini 28, Pezzotti 2, Nardini 15, Tamborrino (L) n.e., Urbinati (L), Colonnello, Cerutti n.e., Marcuzzi 4, Snidero (K) 14, Grego 7, Gjati n.e., Bortot. All. Leone

IMOCO: Bagnoli 3, Pagliuca 7, Soffiato 1, Giacomello 25, Bardaro A. (L), Trampus (K) 14, Stellati n.e, Alessi n.e., Rizzi Guzin 7, Marchetto n.e., Zorzetto , Adigwe 2, Munarini 8. All. Gregorio