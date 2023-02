B1. Vittoria che vale doppio per l’Imoco San Donà: battuta la Blu Team e salvezza più vicina

Era una sfida da non fallire e le Panterine non hanno tradito le attese. L’Imoco San Donà si è sbarazzata in quattro set della Blu Team Pavia di Udine in quello che era uno scontro salvezza molto delicato per il girone C della Serie B1 di volley femminile. Dopo due set sostanzialmente equilibrati, le padrone di casa hanno dominato in lungo e in largo, lasciando ben pochi spazi alle friulane. Con questa vittoria, l’Imoco è terzultima a quota 13 punti, uno in meno rispetto proprio alla Blu Team.

Primo set in cui sono subito le udinesi ad allungare e a mantenere il vantaggio fino a parziale inoltrato. Un turno in battuta di Visentin subentrata a Viola però porta prima le padrone di casa in vantaggio e successivamente a chiudere con due ace di fila. L'inizio del secondo parziale ricalca quello precedente, ma la Blu Team allunga, aiutata anche dai numerosi errori delle avversarie. Coach Gregoris prova ad effettuare diversi cambi, ma la storia non cambia e si torna in parità.

Nel terzo set si cambia storia: sono le ragazze di San Donà a mostrare sin da subito grandi colpi in attacco ma soprattutto una difesa stabile, mettendo le ospiti in difficoltà in contrattacco. Adigwe macina punti servita da una Zorzetto molto precisa. Ma è Marchetto, subentrata a Marchesini ad inizio parziale, a chiudere con due muri punto. Il quarto set è un monologo Imoco fin dal principio. Leone prova ad inserire Franceschinis al posto di Felappi, ma la storia non cambia ed è vittoria per le Panterine che tornano a sperare nella permanenza nella categoria. Il tabellino del match:

IMOCO SAN DONÀ-BLU TEAM PAVIA DI UDINE 3-1 (25-22, 20-25, 25-14, 25-15)

SAN DONÀ: Zorzetto, Adigwe, Talerico, Visentini, Orlandini, Marchesini, Priore, Lanza, Coba, Viola, Marchetto. All. Gregoris

BLU TEAM: Pecorari, Manni, Ollino, Franceschinis, Sangoi, Oco, Bertola, Marcuzzi, Pascucci, Morettin, Pagotto, Ponte, Blasi, Felappi. All. Leone