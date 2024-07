Da Campalto alla Serie A di volley: la grande occasione di Arianna Visentin

Giovane prospetto? Neanche per sogno! Nonostante la tentazione di definire in questo modo Arianna Visentin sia forte, la giovane pallavolista originaria di Campalto è molto più di una semplice promessa. Dopo lo splendido biennio a San Donà con l’Imoco in B1 e l’emozione della convocazione in A1 con Conegliano, la prossima stagione sarà quella della prima volta in Serie A per la fresca campionessa d’Italia Under 18. Su di lei ha infatti messo gli occhi una delle neopromosse più promettenti dell’A2, la Clai Imola che potrà contrare su una giocatrice molto duttile in campo.

Classe 2006 (compirà 18 anni il prossimo 22 agosto), ha già un curriculum di tutto rispetto visto che il titolo giovanile appena menzionato lo ha vinto da capitano. Schiacciatrice, all’occorrenza ha giocato anche come libero e di lei si ricordano le esperienze con il Volley Favaro. Arianna ha cominciato a giocare a pallavolo fin da quando aveva 6 anni, approfittando del fatto che entrambi i genitori fossero giocatori e coltivando in modo sempre più convinto questa passione.

Il suo mito per quel che riguarda il volley, ma non solo, è da sempre Serena Ortolani e finalmente potrà confrontarsi contro di lei in un campionato appassionante e affascinante come la Serie A2. L’opposto 37enne milita nell’Omag Marignano che fa parte di questa stessa categoria e dunque non è escluso un incrocio all’insegna delle emozioni forti.

Di sicuro sarebbe una delle pagine più interessanti di una carriera finora breve ma comunque intensa: una di queste pagine ha una data ben precisa, il 27 marzo 2022, quando la 17enne di Campalto rimase in panchina durante il match di A1 tra Conegliano e Chieri, niente meno come vice di Monica De Gennaro. Le premesse per replicare lo stesso percorso dell’illustre collega di reparto ci sono tutte, solo il tempo potrà confermarlo.