Caorle, via al campionato italiano di beach volley: in campo anche Ivan Zaytsev

l sipario sull’estate del beach volley italiano si apre oggi a Caorle. Ha preso il via questa mattina, venerdì 14 giugno, alla Peter Pan Beach Arena sul Lungomare Trieste, il primo e atteso appuntamento "Gold" del Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2024 di beach volley. Il primo evento stagionale targato FIPAV dedicato alle migliori formazioni del panorama nazionale. Archiviate le Finali del Campionato Italiano per Società, il Veneto si prepara dunque ad ospitare il primo dei dieci appuntamenti che vedranno i beachers impegnati su tutto il territorio italiano fino all’ultima tappa in programma dal 6 all’8 settembre a Bellaria Igea Marina (RN).

La 31esima edizione del Campionato Italiano Assoluto di beach volley si preannuncia ricca di emozioni e novità. Una folta kermesse di atleti e atlete è pronta dunque a darsi battaglia in questa tre giorni di beach volley in laguna, in tabelloni d'alto livello. Nel torneo femminile la coppia numero uno del torneo è quella composta da Sara Breidenbach (campionessa d’Italia in carica) e Chiara They; partiranno sempre dal main draw anche le vice campionesse d’Italia Federica Frasca e Alice Gradini, Giada Benazzi (campionessa d’Italia in carica) e Michela Lantignotti, Sharin Rottoli e Anna Piccoli, Eleonora Sestini ed Erika Ditta, Sofia Arcaini e Claudia Puccinelli, Greta Cavestro e Jessica Belliero Piccinin ed Elonora Annibalini e Anna Pelloia; le due wild card sono state assegnate a Giulia Toti e Alice Pratesi e a Maira Granziol ed Emma Da Re, giovane formazione che alle Finali del Campionato Italiano per Società di Bione ha trionfato nella categoria Under 20 (Beach Volley Padova).

Bagarre garantita anche nel tabellone maschile. La prima coppia del tabellone principale sarà quella formata dai vice campion d’Italia, gli azzurri Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich; dietro di loro il secondo team sarà quello formato da Davide Dal Molin e Paolo Ingrosso, mentre la coppia numero tre del torneo sarà quella composta dai campioni d’Italia in carica Carlo Bonifazi e Davide Benzi. Inizieranno il proprio cammino dal main draw anche Davis Krumins e Marco Caminati, Federico Geromin e Marco Camozzi, Tobia Marchetto e Jakob Windisch, Giacomo Spadoni e Michele Luisetto, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta e Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta. La wild card (una sorta di invito) nel torneo maschile è stata attribuita alla nuova attesissima coppia formata da Daniele Lupo e Ivan Zaytsev, team allenato da Marco Solustri e presentatosi ai media lunedì scorso presso la sede federale.

Tutti i match, ad esclusione delle Finali, saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. I match valevoli per le medaglie, in programma domenica, saranno invece trasmessi in diretta TV su Rai Sport e sulla piattaforma Web Rai News.it.

Quello di Caorle è solo il primo di dieci appuntamenti che percorreranno l'estate, il titolo di Campione d’Italia femminile e maschile verrà assegnato al duo che conseguirà il punteggio più alto frutto della somma dei punti dei quattro migliori risultati della coppia nelle potenziali dieci tappe del Campionato Italiano Assoluto.