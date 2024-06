Caorle capitale della pallavolo per tre giorni: in arrivo 42 squadre da tutta Italia

Sarà Caorle a ospitare la prossima edizione del Trofeo Nazionale Under 12 di VolleyS3 3vs3 di secondo livello in programma dal 10 al 12 giugno. L’evento, che si svolgerà nel cuore della città bandiera blu e inserita nel novero dei Borghi storici marinari d’Italia, coinvolgerà 21 squadre maschili e altrettante femminili per un totale di 42 squadre provenienti da tutta Italia.

La fase di qualificazione si svolgerà al Palaexpomar, l’impianto polifunzionale di 5.000 metri quadrati nel quale verranno allestiti i campi, mentre la finale è in programma all’aperto, davanti al Santuario della Madonna dell’Angelo, la cosiddetta chiesa di Caorle, che si affaccia sull’Adriatico e che farà da sfondo a questo evento.

“Siamo molto felici di ospitare in Veneto questo evento Nazionale che coinvolge squadre provenienti da tutte le regioni, si tratta di un evento promozionale e siamo orgogliosi di averlo sul nostro territorio perché crediamo nella promozione e stiamo lavorando in maniera molto capillare sul territorio - spiega Roberto Maso, Presidente del Comitato regionale Fipav Veneto, nonché Presidente del comitato organizzatore dell’evento. A livello giovanile stiamo portando avanti un lavoro importante sul territorio e quello che vedremo a Caorle sarà un altro importante momento di sport tra l’altro in una location veramente bella che, in questi giorni, è già piena di turisti”.

La manifestazione è organizzata dal settore Promozione della Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con il Comitato Regionale Fipav Veneto. Come avvenuto per la precedente edizione sul lungomare di Schiavonea, frazione di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, per le finali sarà disponibile la diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.