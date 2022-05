Al via la collaborazione tra Imoco San Donà e Noventa di Piave Designer Outlet

L’Imoco San Donà e Noventa di Piave Designer Outlet hanno attivato una partnership che unisce due realtà leader nel proprio settore nel territorio. Il designer outlet, sita all’uscita dell’autostrada A4 e appartenente a McArthurGlen Group, ormai è diventato un punto di riferimento per gli amanti dello shopping del Nord- Est e attira migliaia di visitatori italiani e stranieri.

La formazione veneziana, invece, grazie anche all’intensa collaborazione e interscambio ormai decennale con le campionesse d’Europa e d’Italia di Conegliano, si è confermata una delle realtà più longeve e di maggiore spessore del panorama pallavolistico giovanile nazionale vincendo innumerevoli scudetti.

Si sta parlando di titoli conquistati in 53 anni di vita e della formazione di tante campionesse per il massimo livello e anche per la nazionale italiana, senza dimenticare l’aspetto sociale del coinvolgere nei valori sportivi ogni anno centinaia di ragazze e famiglie. L’accordo siglato in quest’ultima stagione contribuirà a portare maggiore visibilità ad entrambi i partner, con l’augurio che sia solo l’inizio di grandi successi.