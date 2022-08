Ottimo colpo di mercato per la Portomotori Portogruaro che ingaggia Samuel Princi

È ufficiale: Samuel Princi è un nuovo giocatore della Portomotori Portogruaro Volley. Si tratta del classico colpo da 90, messo a segno ancora una volta dal duo Pilot/Gaiarin. Il forte palleggiatore goriziano, con una lunga esperienza nella Serie B, la scorsa stagione si è distinto a Trieste, dimostrandosi un vero leader in campo, dotato di tecnica e precisione che metterà al servizio dei suoi nuovi compagni.

Non potevano mancare le sue prime dichiarazioni in biancoverde: "Sono contento di aver raggiunto l'accordo con la Portomotory Volley, conosco coach Poletto, un lusso averlo come allenatore, non vedo l'ora di conoscere i nuovi compagni e soprattutto di vedere i tifosi in palazzetto”. Queste sono invece le parole di Gaiarin: "Abbiamo accolto Princi con gran piacere, lo abbiamo seguito con attenzione tutta la scorsa stagione, un ragazzo umile, molto intelligente, un trascinatore, siamo certi che conquisterà la piazza con le sue caratteristiche”.