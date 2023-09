Europei di Sitting Volley a Caorle: gli Azzurri scelti per la Nazionale Maschile e Femminile

Concluso l’ultimo collegiale di preparazione che si è tenuto nei giorni scorsi a Tirrenia (PI), il ct Amauri Ribeiro ha scelto le 14 atlete che dal 9 al 15 ottobre saranno impegnate nei Campionati Europei di Sitting Volley in programma a Caorle. L’Italia, vice campione in carica, è stata inserita nella Pool A assieme a Germania, Ungheria, Croazia e Turchia. Nell’altro girone, invece, si daranno battaglia Slovenia, Ucraina, Francia, Polonia, e Gran Bretagna.

Queste le 14 azzurre che parteciperanno alla rassegna continentale: Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli ed Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa Asd); Flavia Barigelli (Asd Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Pallavolo Raffaele Battaglia); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Anna Ceccon e Asia Sarzi Amadè (Giocoparma Asd); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Nola Città dei Gigli); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena).

Stesso discorso vale per la Nazionale maschile. Gli azzurri sono stati inseriti Pool A e affronteranno i campioni europei in carica della Bosnia Erzegovina, la Croazia, la Polonia, la Slovenia e la Lituania. Nella pool B, invece, sono state sorteggiate Serbia, Germania, Ucraina, Turchia, Ungheria e Lettonia. Nei giorni scorsi l’Italia ha ultimato la preparazione a Tirrenia (PI) dove, nel corso del collegiale, la formazione di coach Moameri ha sostenuto una serie di allenamenti congiunti con la Francia per testare soluzioni di gioco e perfezionare gli ultimi aspetti tecnici in vista della gara d’esordio alla rassegna continentale.

Questi i 14 azzurri convocati: Gabriel Busillo (Volley Academy Teodoro Cicatelli); Mattia Cordioli (Asd Cus Verona); Cristiano Crocetti, Federico Ripani e Luca Vallasciani (Scuola di Pallavolo Fermana Asd); Michele Emanuele Di Ielsi (Asd Termoli Pallavolo); Claudiu Daniel Farcas (Gioco Parma Asd); Gregorio Guzzo (Asd Volley Palermo); Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra e Salvatore Striano (Asd Nola Città Dei Gigli); Alessandro Issi e Fabio Marsiliani (Asd Fiano Romano Pallavolo); Davide Nadai (Asd Alta Resa).