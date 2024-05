Imoco San Donà in estasi: le Panterine sono campionesse d’Italia Under 18 per il 4° anno di fila

È terminata ieri in Puglia, una bellissima settimana all’insegna della bella pallavolo giovanile con la Big Mat Finale Nazionale Giovanile Under 18 femminile che ha ospitato le 27 società partecipanti e che ha assegnato oggi al Palasport San Giacomo di Conversano (BA) il titolo tricolore 2024 di categoria. Il PalaSport San Giacomo è stato il teatro della finale scudetto che ha visto trionfare, dopo oltre due ore di gioco, la Cortina Express Imoco Volley, che ha bissato il successo dello scorso anno a Vibo Valentia confermandosi quindi ancora una volta la formazione più forte in questa categoria.

Le ragazze di coach Stefano Gregoris hanno superato per 3-2 (25-20, 18-25, 25-19, 19-25, 15-8) la formazione laziale del Volleyrò Casal De Pazzi. In campo sono scese tante delle giovanissime atlete che fanno parte delle Nazionali giovanili femminili e che questa estate saranno impegnate con le rispettive selezioni tricolori nei Campionati Europei. la prima parte del primo set è stata contraddistinta da un certo equilibrio con le due squadre che si sono date battaglia vera sottorete.

Poi l’Imoco Volley ha trovato il break di quattro punti, che ha permesso loro di allungare e chiudere il set in proprio favore 25-20 dopo un attacco vincente dell’opposto Adigwe. Sulla scia del primo set son ancora le venete a passare in vantaggio in avvio (4-1). Volleyrò però si ricompatta (9-9). Le laziali qui cambiano passo e l’Imoco Volley frastornata non riesce a rimanere in partita. Nel finale un errore in battuta di Amoruso ha permesso al Volleyrò Casal de Pazzi di trovare la parità nel conteggio dei set. Terzo set che vede le pantere protagoniste in avvio che sono scese in campo con il piglio giusto e hanno saputo incamerare un buon vantaggio (14-8). Nel finale, la formazione veneta ha condotto al meglio, chiudente il set 25-19)portando la partita sul 2-1.

Volleyrò Casal De Pazzi protagonista assoluta alla ripresa del gioco. Il buon rendimento in attacco e qualche errore di troppo da parte dell’Imoco permettono alle ragazze romane di allungare (15-7). L’Imoco prova a rimanere in partita ma è troppo tardi e il decisivo allungo di Esposito e compagne porta la partita al tie-break 25-19. Tie-break al cardiopalmo con le due squadre che lottano punto a punto (3-3, 5-5). Volleyrò, trovato il vantaggio e il mini allungo sul +2 (7-5), con determinazione e grinta ha provato ad imporre il proprio gioco. Nel finale però una scatenata Marit Adigwe ha dato la sterzata decisiva e trascinato l’Imoco Volley a chiudere set e partita 15-8 conquistando così il quinto scudetto Under 18 femminile consecutivo.

Il roster della formazione Campione d’Italia: Merit Adigue, Giorgia Amoruso, Elena Arici, Anna Bacchin, Angela Coba, Elisa Corbanese, Alice Feduzzi, Alessia Manda, Dalila Marchesini, Sofia Moroni, Gaia Novello, Lea Orlandi, Arianna Visentin, Vanessa Zussino. All. Stefano Gregoris.