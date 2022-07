Imoco San Donà, convocate 4 giocatrici per la collegiale della Nazionale Under 19

A Darfo Boario Terme, fino al 13 luglio, si sta svolgendo il collegiale della Nazionale Under 19 femminile, in vista dei Campionati Europei di categoria in programma a Skopje, in Macedonia. Per questa sessione di lavoro il direttore tecnico delle attività giovanili femminili, Marco Mencarelli, ha convocato 4 atlete dell’Imoco San Donà. Le ragazze della formazione veneziana che possono fregiarsi di questa importante esperienza sono Viola Passaro, Matilde Munarini, Dominika Giuliani e Anna Bardaro. Quest’ultima, tra l’altro, è alla sua prima convocazione dopo il premio come miglior libero alle finali nazionali, dunque ha raggiunto in questo modo un altro splendido obiettivo. È l’ulteriore testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dalla società, con le Panterine sempre pronte a rispondere “presente” alle convocazioni delle nazionali.