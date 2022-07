L'Imoco San Donà ingaggia la promettente Dalila Marchesini, fresca di titolo regionale

Dopo due anni nella Scuola di Pallavolo Anderlini Dalila Marchesini giocherà la stagione 2022-2023 con Imoco Volley San Donà. Dopo il titolo regionale Under 15 Femminile conquistato nella precedente stagione, quest'anno con la Moma Anderlini di Roberta Maioli ha vinto il campionato regionale Under 16 e Under 18.

Il successo ha garantito l'accesso ai Campionati Nazionali Giovanili FIPAV Under 16 Femminili dove si sono classificate seste in Italia e ai Campionati Nazionali Under 18 Femminili in cui hanno raggiunto la decima posizione. Con la Nazionale Italiana Under 17 Femminile ha vinto il Torneo Wevza a Herentals (Belgio) che permesso la qualificazione ai Campionati Europei Under 17 Femminili in programma dal 16 al 24 luglio 2022 a Hradec Kralove e Prostejov, in Repubblica Ceca.

Simone Gualtieri, ds del settore Eccellenza Femminile dell’Anderlini, l’ha così descritta: "Dalila è un'atleta con tutte le caratteristiche per poter ambire a giocare in serie A ad altissimo livello. Grazie al progetto Imoco Volley Center, quest'anno indosserà la maglia di Imoco Volley San Donà in Serie B1 e avrà l'opportunità di allenarsi e confrontarsi con le campionesse della Prosecco Doc Imoco Volley. Le faccio il mio più grande in bocca al lupo e la ringrazio per il percorso fatto insieme”.