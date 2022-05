L'Imoco San Donà dà spettacolo alle Finali Nazionali Giovanili Under 18

Da due giorni hanno preso il via le Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 18 femminili. Tra le formazioni partecipanti c’è l’Imoco San Donà che ha appena terminato il campionato di B1 di volley femminile e che sta ben figurando nella nuova competizione. Le ragazze di coach Gregoris hanno conquistato una salvezza tranquilla contro formazioni molto più attrezzate ed esperte e ora stanno dando spettacolo con le pari età.

I primi due match, infatti, sono stati un assolo indiscusso dell’Imoco, capace di piegare in tre set la Polisportiva Bellusco all’esordio. Non è mancato il bis. Un altro 3-0 ha permesso di battere in scioltezza (con parziali eloquenti, tra l’altro), la SSV Bozen Jodler, squadra appartenente all’Imoco Volley School. Le premesse sono più che buone e si attendono nuovi successi nelle prossime sfide in programma per questo evento.