B1 femminile. La Volley Lions Clodia completa il roster promuovendo il giovane talento Vittoria Penzo

Vittoria Penzo, centrale classe 2005, è l'ultimo tassello per il roster della Volley Lions Clodia guidato da coach Massimo Zambonin per il prossimo campionato di serie B1 femminile. Un'atleta che, lo scorso anno, militava nelle nostre serie C e Under 18 e che, proprio per questo, ha la possibilità di farsi vedere in una categoria veramente prestigiosa. Arriva da esperienze importanti nelle province di Padova, Verona e Vicenza, dove ha trovato spazio anche in serie B2, ma per lei questo è un vero e proprio esordio nella terza categoria più importante a livello nazionale.

Ecco cosa ha dichiarato tramite i canali ufficiali del club: "Sono veramente felice per questo salto di categoria e non posso che ringraziare la società per questa importante opportunità che mi sta dando. Ho visto il roster e le mie compagne sono tutte ragazze giovani, ma con una grande esperienza e che possono veramente dire la loro ad ogni sfida. Credo che la caratteristiche che meglio mi contraddistingue è la determinazione, mentre la giocatrice a cui più ambisco è Cristina Chirichella, per la sua grande qualità in campo e non solo".