Torna il “Memorial Francesca Bardelle” a Venezia

Nell’ambito delle manifestazioni inserite dal Comune nel programma “Le Città in Festa” torna il tradizionale torneo di pallavolo femminile “Memorial Francesca Bardelle” in campo S.Giacomo dell’Orio a Venezia; giunto alla 47° edizione, organizzato dal C.U.S. Venezia in collaborazione con le Università Ca’ Foscari e IUAV con il sostegno dell’Istituto per il Credito Sportivo, avrà luogo nei pomeriggi di venerdì 16 e sabato 17 Settembre prossimi.

Quattro le squadre di altrettanti Atenei, che si sfideranno sui “masegni” in Centro Storico: si inizierà alle ore 18.00 di venerdì con la partita C.U.S. Bologna – C.U.S. Bergamo, cui seguirà C.U.S. Venezia – C.U.S. Camerino, primo test per la squadra lagunare, targata “Antenore Energia”, neopromossa in serie B/2; le finali sono previste sabato dalle ore 16.30 con premiazioni attorno alle ore 20.00.

Sotto l’egida del C.U.S.I. e patrocinata dalla Regione Veneto, la manifestazione pallavolistica vedrà nella giornata finale anche il ritorno dell’ “Open Sport Day”, durante il quale i giovani dai 6 ai 12 anni potranno provare, sotto le guida dei tecnici cussini, alcune delle discipline praticate negli Impianti Sportivi Universitari di calle dei Guardiani.