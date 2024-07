È di Noventa di Piave la miglior alzatrice europea Under 22: l’ascesa irresistibile di Chidera Eze

Tra i dettagli dello stemma di Noventa di Piave spicca subito una fascia azzurra: proprio questo colore ha inorgoglito enormemente nelle ultime ore l’intera città grazie ai successi in Nazionale di una giovane pallavolista, Chidera Eze Blessing. L’alzatrice classe 2003, originaria proprio del comune veneziano, ha contribuito non poco alla vittoria italiana agli Europei Under 22, un trionfo maturato a Lecce dopo la splendida finale contro la Serbia.

Chidera ha guidato la regia azzurra con una sicurezza crescente al punto da meritare il titolo di miglior alzatrice in assoluto della manifestazione, ma chi la conosce bene sa che non è un caso se è arrivata a questi livelli. Nelle ultime due stagioni è stata assoluta protagonista in Friuli Venezia Giulia, indossando la maglia della CDA Talmassons. Dopo le 26 presenze del campionato 2022-2023 (condite da 98 punti), nell’ultima stagione ha conquistato la promozione in A1 aumentando il numero di match giocati (28) e anche quello dei punti messi a referto (114).

Nel campionato 2024-2025 giocherà ancora a Talmassons e per la prima volta in carriera si cimenterà con la massima serie e con uno dei tornei più competitivi e difficili del mondo. A ricordarsi bene della regista 21enne, però, sono anche i tifosi dell’Anthea Vicenza, club che l’ha fatta debuttare in A2, e quelli dell’Imoco San Donà, società giovanile satellite di Conegliano che sforna puntualmente campionesse di livello.

Coach Mencarelli si è fidato delle sue mani esperte e all’imprevedibilità sotto rete, visto che ha messo a segno 16 punti in 5 partite, un bottino più che soddisfacente per chi - a causa del ruolo - non dovrebbe avere tanta dimestichezza in fase realizzativa. La stagione 2023-2024 le ha riservato gioie a non finire, ora c’è una certa curiosità nel vederla crescere ancora e confrontarsi con avversarie a cui sicuramente si è ispirata per diventare la regista che è oggi.