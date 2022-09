Il nuovo progetto della Portomotori Portogruaro per far conoscere il mondo della pallavolo

“Noi siamo Portogruaro!”: si chiama così il nuovo progetto della Pallavolo Portogruaro che ha lo scopo di promuovere questo bellissimo sport, valorizzare lo splendido territorio e tutte le attività commerciali ed imprenditoriali che vi appartengono, attraverso la partecipazione al campionato nazionale di serie B dove la prima squadra Maschile sarà ancora una volta protagonista. Verranno a giocare nel sempre gremitissimo Palazzetto dello Sport (PalaLovisa), diverse squadre padovane, vicentine, trevisane, friulane e trentine, poi l’obiettivo è quello di spingersi ancora oltre.

La Pallavolo Portogruaro è sempre di più un riferimento per i giovani atleti sia maschili che femminili e allora perché non coinvolgere ancora di più la cittadinanza? Sabato 3 settembre 2022, alle 11:00, i ragazzi della Portomotori si alleneranno in centro storico a Portogruaro, per poi passeggiare lungo le vie cittadine. Sarà l'occasione per incontrare la gente, le attività commerciali e far conoscere questo sport ai nuovi potenziali giovani atleti e atlete.