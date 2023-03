Pallavolo, il C.U.S. Venezia Antenore Energia è chiamato al riscatto

Dopo le due inattese sconfitte interne, entrambe le squadre di pallavolo del C.U.S. Venezia Antenore Energia sono chiamate al riscatto in trasferta.

Più facile sembra l’impegno della squadra femminile in serie B2: domenica 5 Marzo, le biancogranata saranno, infatti, a Chions sul campo del CFV MT Ecoservice Pordenone attualmente in penultima posizione; si giocherà alle ore 18. Per i maschi, in serie C, la ripresa della galoppata passa, invece, per San Giorgio in Bosco, dove (domani) sabato 4 Marzo (ore 21) affronteranno i locali dell’Astra Volley; i lagunari vantano 12 punti di vantaggio, ma i padovani potrebbero essere maggiormente motivati per evitare di essere risucchiati nelle zone calde della bassa classifica. Infine, una trasferta molto difficile attende il C.U.S. Venezia Antenore Energia nel campionato di pallamano serie B maschile, dove nello scorso turno è tornato alla vittoria contro la “cenerentola” Balladoro Povegliano: (domani) sabato, saranno sul campo dell’Oderzo, squadra d’alta classifica; inizio alle ore 20.30 per una partita dal pronostico chiuso.